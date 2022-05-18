Метеоролог рассказал о связи примет о весне с погодой летом

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Приметы, привязанные к календарю, на самом деле не работают, поэтому холодная погода весной совсем не означает, что летом будет жарко. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Есть приметы, которые носят физический характер. Из серии: птицы летают низко – к дождю. Тут понятно почему, можно не объяснять. <...> А приметы по датам, абстрактно скажу, если первого мая – снег, значит первого июня – жара и наоборот – такие приметы не работают", – сказал он.

По его словам, нынешняя непогода обусловлена холодными вторжениями, которые приводят к образованию облаков, осадкам и снижению температуры воздуха, однако все это соответствует климатической норме. Никаких закономерностей, связывающих погоду сейчас с погодой летом, не существует, еще раз подчеркнул Леус.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в первый месяц лета не стоит ждать ни экстремальной жары, ни экстремального холода. По его совам, температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая в Москве составляет +21,7 градуса днем и +11,5 градуса ночью. При этом на востоке европейской части России ожидается переувлажнение на 20–40% в результате осадков.

