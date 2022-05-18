Метеоролог рассказал о связи примет о весне с погодой летом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Приметы, привязанные к календарю, на самом деле не работают, поэтому холодная погода весной совсем не означает, что летом будет жарко. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Есть приметы, которые носят физический характер. Из серии: птицы летают низко – к дождю. Тут понятно почему, можно не объяснять. <...> А приметы по датам, абстрактно скажу, если первого мая – снег, значит первого июня – жара и наоборот – такие приметы не работают", – сказал он.
По его словам, нынешняя непогода обусловлена холодными вторжениями, которые приводят к образованию облаков, осадкам и снижению температуры воздуха, однако все это соответствует климатической норме. Никаких закономерностей, связывающих погоду сейчас с погодой летом, не существует, еще раз подчеркнул Леус.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в первый месяц лета не стоит ждать ни экстремальной жары, ни экстремального холода. По его совам, температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая в Москве составляет +21,7 градуса днем и +11,5 градуса ночью. При этом на востоке европейской части России ожидается переувлажнение на 20–40% в результате осадков.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 19 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: