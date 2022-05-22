Москвичей предупредили о сильном похолодании в ночь на 23 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь на 23 мая температура воздуха в Московском регионе может упасть до -2 градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

По словам метеоролога, минувшей ночью на севере европейской части России температура воздуха колебалась от -1 до -6 градусов. Тишковец отметил, что в ночь на понедельник "география заморозков" расширится.

"Область околонулевых температур с вероятностью заморозков охватит собой, кроме Русского Севера, еще и Волго-Вятский регион, Предуралье, Верхнее Поволжье и большую часть областей Центральной России, в том числе столичный регион, где температура воздуха под утро местами может понизиться до -2 градусов", – сообщил Тишковец.

В самой же Москве, по словам метеоролога, до заморозков, скорее всего, не дойдет, ожидаемая минимальная температура воздуха в ночь на 23 мая составит 1–3 градуса. Однако Тишковец отметил, что, возможно, это не последние заморозки – пониженная температура ожидается еще и 25 мая.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что потепление придет в столичный регион во вторник, 24 мая. По его словам, в этот день температура воздуха поднимется до 18 градусов, а в самом конце месяца перевалит через 20 градусов.