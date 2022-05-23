На юге Казахстана продолжили разбирать завалы после взрыва баллона в аптеке

На юге Казахстана, в городе Шымкент, где в выходные прогремел мощный взрыв, до сих пор разбирают завалы. Сообщается, что в аптеке при роддоме взорвался баллон с кислородом. Есть жертвы, много раненых.

Двухэтажное здание, где находилась аптека, полностью разрушено. Сам роддом в данный момент не работает. Выбиты стекла, повреждены стены. На момент взрыва внутри находились более 250 сотрудников и пациентов. Всех их эвакуировали в другие больницы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.