Депутат предложил рассмотреть вопрос возобновления вакцинации от оспы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вспышка оспы обезьян произошла весной 2022 года в некоторых странах, в связи с чем появилась необходимость рассмотреть вопрос целесообразности возобновления вакцинации от натуральной оспы в России. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Депутат напомнил, что программа вакцинации в СССР была завершена в начале 1980-х годов из-за полной ликвидации натуральной оспы в мире. По его словам, к настоящему времени большое количество людей от детей до граждан до 40 лет не привиты от этого заболевания.

В Роспотребнадзоре рассказали RT, что сейчас вакцины против оспы используются для медицинских работников, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде, США и ряде других стран.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что первые случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в 1970 году, однако обычно инфекция передавалась от животных к людям. В настоящее время у специалистов появляются подозрения, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку. По его словам, летальность от этого штамма в Африке составляет 3%.

