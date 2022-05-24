Иммунолог рассказал, какие подозрения вызвал у врачей всплеск оспы обезьян

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За последнее время медики выявили десятки случаев оспы обезьян по всему миру, это может свидетельствовать о том, что вирус стал активнее передаваться от человека к человеку, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он пояснил, что впервые заражение человека оспой обезьян выявили еще в 1970 году, обычно эта инфекция передавалась от животных к людям, однако за пределами Африки заболевание диагностировалось крайне редко. Особенность текущей вспышки, отметил специалист, заключается в том, что пока не совсем понятны пути передачи инфекции.

"Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки. Получается, что передача оспы обезьян активизировалась внутри популяции за пределами Африки. Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку", – сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Он не исключил, что возможны дальнейшие вспышки и распространение этого вируса. При этом отметил, что летальность от того штамма, который начал распространяться в мире, в африканских странах составляет 3%. В Европе летальность возможна, но будет существенно ниже, считает специалист. Крючков также добавил, что пока для борьбы с инфекцией достаточно точечных карантинных мер, ни о какой новой пандемии речь не идет.

Ранее научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Виталий Зверев заявил, что вспышка оспы обезьян, которая сейчас наблюдается в Европе, будет погашена в ближайшее время и не сможет перейти в эпидемию.

Оспу обезьян зафиксировали во Франции, в Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании и США. Заболевшие были отправлены на карантин для снижения распространения вируса.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. По состоянию на 23 мая в РФ не было выявлено ни одного случая заболевания.

