Москвичам пообещали потепление до +19 градусов

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Потепление до +19 градусов придет в Москву в четверг, 26 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
При этом синоптик отметил, что во вторник и среду температура будет отставать от климатической нормы на целый месяц и опустится до +7...+13 градусов. Это связано с нахождением столицы в тылу циклона, где курсируют северный и северо-западные ветра, объяснил он.
Вторник, 24 мая, в Москве станет самым холодным днем недели. В этот день не исключены заморозки, предупредили ранее в Гидрометцентре.
В ближайшие дни заморозки ожидаются также в Московской, Тверской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областях. Кроме того, непогода придет в Мордовию и некоторые другие регионы России.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал Москве 24, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно холодным, в июне москвичей все же ждет по-настоящему теплая погода.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 24 мая
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