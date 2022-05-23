Синоптики предупредили москвичей о заморозках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вторник, 24 мая, в столице станет самым холодным днем недели. В этот день не исключены заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Станет больше облаков, ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура в Москве будет около 3...5 градусов, по области – 2...7 градусов, местами заморозки до -1 градуса. Днем местами небольшие осадки, будет всего лишь 8...10 градусов в Москве и 7...12 градусов – по области. При этом будет отмечаться северо-западный, северный ветер, 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров", – говорится в сообщении.

Метеорологи уточнили, что самый холодный день 24 мая был в 1969 году, когда максимальная температура составила всего лишь 7,7 градуса. Специалисты напомнили, что в 2020 году погода в этот день была схожа: тогда столбики термометров не поднялись выше 10,2 градуса.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС заявил, что в ближайшие дни заморозки также ожидаются в Московской, Тверской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областях. Также непогода придет в Мордовию и некоторые другие регионы России.

"Везде до 26 мая температура будет опускаться до отрицательных значений", – отметил метеоролог.

Отрицательная температура, по словам Вильфанда, также ожидается в Ярославской, Костромской, Ивановской, Пензенской, Оренбургской областях. Столбики термометров опустятся до -2 градусов.

Синоптик уточнил, что заморозки в европейскую часть России придут из-за циклона: будет происходить заток холодных воздушных масс. Однако, по словам метеоролога, понижение температуры не ударит по плодовым деревьям и зерновым культурам.

"Беспокоиться не стоит. Если бы сейчас шло активное цветение плодовых деревьев, то такие температуры могли бы навредить, а так никакой опасности для них нет, как и для зерновых культур", – отметил Вильфанд.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и Подмосковье на этой неделе прогнозируются дожди и мокрый снег. По его словам, со вторника и до конца недели столичный регион будет находиться в тыловой части циклона.

В первый месяц лета также не стоит ждать экстремальной жары, однако не будет и сильного холода. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая в Москве составляет 21,7 градуса днем и 11,5 градуса – ночью.

