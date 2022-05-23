Филолог рассказал, когда слово "Бог" будет писаться с маленькой буквы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный редактор сайта "Грамота.ру", ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова Владимир Пахомов рассказал, что слово "Бог" будет писаться с маленькой буквы в устойчивых выражениях, где нет прямой связи с религией.

"Кроме того, ведь есть еще религии, где много богов, вот в этом случае слово "Бог" тоже с маленькой буквы. Какой-нибудь бог войны или бог в переносном значении – все это с маленькой буквы будет. И все это уже закреплено в справочниках", – сказал Пахомов "Газете.ру".

При этом эксперт отметил, что новое правило лишь закрепит написание слова с большой буквы.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что написание слова "Бог" с заглавной буквы могут закрепить на уровне "Правил русской орфографии и пунктуации". По словам министра, регламенты орфографии действуют с 1956 года и не затрагивают правила написания слов из религиозной сферы.

Глава Минпросвещения также добавил, что изменения были ранее рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

