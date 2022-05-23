В Госдуме поддержали предложение писать слово "Бог" с заглавной буквы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова о том, что в новом проекте правил русской орфографии предложат писать слово "Бог" с заглавной буквы.

"Убежден, что, если люди даже в неофициальной переписке вкладывают особый смысл в те или иные слова, они вольны писать их и с заглавной, и со строчной буквы – кому как угодно", – сказал Чернышов в беседе с RT.

Он добавил, что в деловой и официальной переписке нужно опираться на установленные нормы русского языка.

"В целом предложение Минпросвещения я поддерживаю", – отметил Чернышов.

Ранее Кравцов объявил, что написание слова "Бог" с заглавной буквы могут закрепить на уровне "Правил русской орфографии и пунктуации". По словам министра, регламенты орфографии действуют с 1956 года и не затрагивают правила написания слов из религиозной сферы.

Глава Минпросвещения также добавил, что изменения были ранее рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

