Слово "Бог" по новым правилам орфографии будут писать с заглавной буквы

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что написание слова "Бог" с заглавной буквы могут закрепить на уровне "Правил русской орфографии и пунктуации". Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, регламенты орфографии действуют с 1956 года и не затрагивают правила написания слов из религиозной сферы.

"Новый проект "Правил русской орфографии и пунктуации" предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых", – уточнил Кравцов.

Глава Минпросвещения также добавил, что изменения были ранее рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ подготовили специальную программу познавательных мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры, которые пройдут с 22 по 24 мая.