День славянской письменности и культуры пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
ВДНХ подготовил специальную программу познавательных мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры, которые пройдут с 22 по 24 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы на программу в честь Дня славянской письменности и культуры. Он отмечается 24 мая. Вплоть до этого дня посетителей ждут лекции по истории русского алфавита и языка, мастер-классы по каллиграфии, а также квиз и онлайн-экскурсия", – говорится в сообщении.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что три года назад на ВДНХ начал работать центр славянской письменности "Слово", который успел стать одной из самых популярных площадок выставочного комплекса. Центр проводит занятия для москвичей всех возрастов.
22 мая в 15:00 в центре "Слово" пройдет воркшоп "Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа", в рамках которого все желающие смогут изучить два славянских алфавита, изучат лексику, научатся читать надписи на фресках и иконах, а также читать и считать по-древнерусски. Участие в занятии требует предварительной регистрации.
"24 мая в 15:00 гостей приглашают на мастер-класс по каллиграфии "Вяжем вязь". Они изучат, как построены некоторые исторические образцы рукописной и печатной вязи, обсудят самые распространенные приемы, которые помогали соединять буквы в узоры и экономить место на странице", – указано в материале.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что экспозиция Политехнического музея расположится в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ. Там будут организовываться выставки и мероприятия для интересующихся наукой. По словам Собянина, в настоящее время в павильоне проводят реставрационные работы.
ВДНХ приглашает москвичей на празднование Дня славянской письменности
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: