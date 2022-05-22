День славянской письменности и культуры пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

ВДНХ подготовил специальную программу познавательных мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры, которые пройдут с 22 по 24 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы на программу в честь Дня славянской письменности и культуры. Он отмечается 24 мая. Вплоть до этого дня посетителей ждут лекции по истории русского алфавита и языка, мастер-классы по каллиграфии, а также квиз и онлайн-экскурсия", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что три года назад на ВДНХ начал работать центр славянской письменности "Слово", который успел стать одной из самых популярных площадок выставочного комплекса. Центр проводит занятия для москвичей всех возрастов.

22 мая в 15:00 в центре "Слово" пройдет воркшоп "Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа", в рамках которого все желающие смогут изучить два славянских алфавита, изучат лексику, научатся читать надписи на фресках и иконах, а также читать и считать по-древнерусски. Участие в занятии требует предварительной регистрации.

"24 мая в 15:00 гостей приглашают на мастер-класс по каллиграфии "Вяжем вязь". Они изучат, как построены некоторые исторические образцы рукописной и печатной вязи, обсудят самые распространенные приемы, которые помогали соединять буквы в узоры и экономить место на странице", – указано в материале.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что экспозиция Политехнического музея расположится в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ. Там будут организовываться выставки и мероприятия для интересующихся наукой. По словам Собянина, в настоящее время в павильоне проводят реставрационные работы.