Москвичи выбрали новые экскурсии акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи проекта "Активный гражданин" выбрали новые экскурсии акции "День без турникетов", популярными направлениями стали электроника, IT, искусство и архитектура, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В голосовании приняли участие более 150 тысяч человек. Каждый мог выбрать 5 из 10 предложенных отраслей. Результаты учтут в дальнейшем при составлении программы акции "День без турникетов", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

В общей сложности варианты ответов набрали свыше 368,5 тысячи голосов. Больше всего голосов – 50 423 – было отдано сфере "Электроника и информационные технологии", где можно узнать о производстве компьютеров, гейм-дизайне и VR-технологиях.

Вторым популярным направлением стала сфера "Искусство", которая предполагает посещение галерей и выставок, ей отдали 46 131 голос. Третье место поделили "Архитектура" и "Комфортный город" (43 484 и 43 235 голосов соответственно).

Отрасль "Производство и торговля" получила 39 711 голосов, а менее популярными стали "Наука и прикладная наука", "Медиа и коммуникации" и "Деятельность в области финансов".

Первая в 2022 году акция "День без турникетов" прошла 3 апреля. Программа предоставляет возможность побывать на фабриках, в крупных компаниях и творческих студиях. Это помогает с профориентацией, а сами предприятия могут выйти на потенциальных сотрудников или спонсоров.

