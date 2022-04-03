В Москве прошла первая в 2022 году акция "День без турникетов"

17:49
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин сообщил о проведении первого в 2022 году Дня без турниркетов. Об этом мэр Москвы написал в персональном телеграм-канале.
"Провели первый в этом году "День без турникетов". Популярный проект полностью вернулся к офлайн-формату", – заявил градоначальник.
Собянин напомнил, что программа предоставляет возможность побывать на фабриках, в крупных компаниях и творческих студиях. Такой подход помогает с профориентацией, а сами предприятия могут выйти на потенциальных сотрудников или спонсоров.
"В этот раз в акции впервые участвовали детские технопарки "Московский транспорт" и "Косыгин-парк". Ребят знакомили с VR и AR технологиями, азами промышленного дизайна", – заявил мэр Москвы.
Сергей Собянин добавил, что в числе постоянных участников проекта – компания SuperJob и "Карфидов Лаб".
В рамках нового сезона "Дня без турникетов" состоялось уже больше 300 экскурсий. На 2022 год запланированы еще три подобные акции.
В январе 2022 года заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в минувшем году акцию "День без турникетов" провели в столиц четыре раза. В ней успели принять участие 91,6 тысячи москвичей.
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