В Москве прошла первая в 2022 году акция "День без турникетов"

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Сергей Собянин сообщил о проведении первого в 2022 году Дня без турниркетов. Об этом мэр Москвы написал в персональном телеграм-канале.

"Провели первый в этом году "День без турникетов". Популярный проект полностью вернулся к офлайн-формату", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что программа предоставляет возможность побывать на фабриках, в крупных компаниях и творческих студиях. Такой подход помогает с профориентацией, а сами предприятия могут выйти на потенциальных сотрудников или спонсоров.

"В этот раз в акции впервые участвовали детские технопарки "Московский транспорт" и "Косыгин-парк". Ребят знакомили с VR и AR технологиями, азами промышленного дизайна", – заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что в числе постоянных участников проекта – компания SuperJob и "Карфидов Лаб".

В рамках нового сезона "Дня без турникетов" состоялось уже больше 300 экскурсий. На 2022 год запланированы еще три подобные акции.

В январе 2022 года заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в минувшем году акцию "День без турникетов" провели в столиц четыре раза. В ней успели принять участие 91,6 тысячи москвичей.