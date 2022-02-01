Акция "День без турникетов. Дети" пройдет на 36 площадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция "День без турникетов. Дети" пройдет в Москве с 8 февраля по 29 апреля, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ней примут участие 36 профориентационных площадок, в том числе 10 детских технопарков. В рамках программы запланировано около 375 познавательных мероприятий.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что к акции присоединятся технопарки "Наукоград" МФЮА, "Альтаир" РТУ МИРЭА, "Кулибин ПРО", "Инжинириум" МГТУ имени Баумана, "Вертикальный взлет", "На Зорге", "Калибр", детские технопарки на базе НИЦ "Курчатовский институт" и Центра развития инжиниринга Московского политеха, а также технопарк равных возможностей РГСУ.

Занятия проведут для организованных групп школьников с обязательным сопровождением взрослых. Это могут быть как учителя, так и родители. В одной группе может быть не более 25 детей.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер. Зарегистрироваться на них можно с 1 февраля на платформе детских технопарков Москвы. Для этого в разделе "Акции" следует выбрать пункт "День без турникетов. Дети" и перейти к программам мероприятий. После обработки заявки оператор свяжется по телефону, указанному при регистрации, и уточнит детали.

Участникам предоставят бесплатный трансфер от школы до места проведения мероприятия. Сама программа подготовлена для детей 2–4-х классов (7–10 лет) и 5–6-х классов (10–13 лет).

Мероприятия разбили на восемь направлений: "Креативные индустрии", "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство", "Робототехника", "Наука", "Безопасный город", "Спорт" и "Предпринимательство".

Свыше 8 500 детей приняли участие в первом этапе проекта "День без турникетов. Дети", который проходил с 11 октября по 9 декабря 2021 года на базе столичных детских технопарков. В рамках проекта ученикам младших и средних классов провели бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы.

Благодаря этой программе школьники узнали о востребованных профессиях. Они также попробовали себя в разных областях, таких как креативные индустрии, мультимедийные технологии, программирование и другие.

В прошлом году акцию "День без турникетов" провели в столице четыре раза. В ней успели принять участие 91,6 тысячи москвичей, что стало абсолютным рекордом

Одним из самых необычных мероприятий 2021 года стало посещение съемок фильма "Брат-3". Также участники акции побывали за кулисами Московского театра мюзикла и познакомились с его внутренним устройством.

В 2022 году акции состоятся в марте, мае, сентябре и декабре. Также на базе проекта планируется запустить специальные программы для помощи коммерческим компаниям в привлечении посетителей на свои площадки.