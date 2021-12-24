Свыше 8,5 тыс детей приняли участие в первом этапе проекта "День без турникетов" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 8 500 детей приняли участие в первом этапе проекта "День без турникетов. Дети". который проходил с 11 октября по 9 декабря на базе столичных детских технопарков. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта ученикам младших и средних классов провели бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что благодаря этой программе школьники узнали о востребованных профессиях. Они также попробовали себя в разных областях, таких как креативные индустрии, мультимедийные технологии, программирование и другие.

"В феврале следующего года стартует второй этап. Он продлится до 29 апреля", – рассказала Сергунина.

Мероприятия разделены на восемь тематических площадок: "Креативные индустрии", "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство", "Робототехника", "Наука", "Путешествия и безопасность", "Спорт" и "Предпринимательство".

Ранее сообщалось, что в Москве открыли второй детский технопарк на базе Российского государственного социального университета. Посетителям будут доступны сразу девять лабораторий. У каждой из них есть свои индустриальные партнеры, занимающие ведущие роли в своих областях.

