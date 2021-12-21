В Москве открылся 21-й детский технопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Второй детский технопарк открылся в Москве на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Всего для столицы он стал уже 21-м, сообщается на портале мэра и правительства города.
"Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, посетителям будут доступны сразу девять лабораторий. У каждой из них есть свои индустриальные партнеры, занимающие ведущие роли в своих областях.
Среди доступных направлений – лаборатории виртуальных тренажеров, цифровой моды, высокотехнологического швейного производства и другие.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что всего детские технопарки города предлагают 400 программ для детей с разными способностями и интересами. При этом посещать занятия можно во всех округах столицы.
В конце ноября Сергунина рассказала о команде детского технопарка "Москва", которая заняла второе место на конкурсе по работе с искусственным интеллектом. На международном конкурсе москвичей отметили в номинации "Креативные индустрии".
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