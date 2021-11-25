Сергунина: команда детского технопарка "Москва" заняла второе место на конкурсе по ИИ

09:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детский технопарк "Москва" завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) в номинации "Креативные индустрии". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина отметила, что ИИ постепенно становится частью повседневной жизни.
"Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Участие в конкурсе приняли свыше 26 тысяч школьников из России, Америки, Канады, Индии, Казахстана, Латвии, Норвегии, Швеции и других стран.
Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала команды подготовили проекты в 10 разных тематических треках, таких как робототехника, креативные индустрии, образование, нейромаркетинг и других. Затем 45 команд с наилучшим результатом попали в финал.
В их число вошло сразу четыре команды детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш". Из финалистов определили 14 лучших команд в 10 номинациях.
Одним из лидеров конкурса стала команда детского технопарка "Москва" – TechMoscow. Ребята заняли второе место в номинации "Креативные индустрии". Награждение победителей прошло на международной конференции AI Journey.
"К тому моменту, когда сегодняшние школьники достигнут трудоспособного возраста, степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни многократно возрастет. Поэтому уже начиная с шести лет мы предлагаем посетителям детских технопарков Москвы осваивать азы робототехники, а с 12 лет – знакомиться с интернетом вещей", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее сообщалось, что ученик московского детского технопарка "На Зорге" Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Восьмиклассник в составе команды юниоров корпорации "Роскосмос" соревновался в компетенции "Сетевое и системное администрирование". По словам Сергуниной, школьник продолжит обучаться в технопарке и готовиться к соревнованиям в более старшей возрастной группе.
Технопарк "На Зорге" был открыт четыре года назад. За время его существования на мастер-классах и программах побывали около 5 тысяч школьников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: