Сергунина: команда детского технопарка "Москва" заняла второе место на конкурсе по ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский технопарк "Москва" завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) в номинации "Креативные индустрии". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что ИИ постепенно становится частью повседневной жизни.

"Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты. Практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего конкурса вышли сразу четыре команды детских технопарков Москвы, а одна из них завоевала второе место", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Участие в конкурсе приняли свыше 26 тысяч школьников из России, Америки, Канады, Индии, Казахстана, Латвии, Норвегии, Швеции и других стран.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала команды подготовили проекты в 10 разных тематических треках, таких как робототехника, креативные индустрии, образование, нейромаркетинг и других. Затем 45 команд с наилучшим результатом попали в финал.

В их число вошло сразу четыре команды детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш". Из финалистов определили 14 лучших команд в 10 номинациях.

Одним из лидеров конкурса стала команда детского технопарка "Москва" – TechMoscow. Ребята заняли второе место в номинации "Креативные индустрии". Награждение победителей прошло на международной конференции AI Journey.

"К тому моменту, когда сегодняшние школьники достигнут трудоспособного возраста, степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни многократно возрастет. Поэтому уже начиная с шести лет мы предлагаем посетителям детских технопарков Москвы осваивать азы робототехники, а с 12 лет – знакомиться с интернетом вещей", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что ученик московского детского технопарка "На Зорге" Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Восьмиклассник в составе команды юниоров корпорации "Роскосмос" соревновался в компетенции "Сетевое и системное администрирование". По словам Сергуниной, школьник продолжит обучаться в технопарке и готовиться к соревнованиям в более старшей возрастной группе.

Технопарк "На Зорге" был открыт четыре года назад. За время его существования на мастер-классах и программах побывали около 5 тысяч школьников.

