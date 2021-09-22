Собянин открыл детский технопарк "Московский транспорт" в МИИТе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл детский техно­парк "Московский транспорт" на базе Российского университета транспорта (МИИТ), который в этом году отмечает 125-летие.

"Сегодня здесь, на базе МИИТа, создан уникальный технопарк. Огромное спасибо. Это совместный проект правительства Москвы, министерства транспорта и ведущего транспортного университета нашей страны", – сказал мэр Москвы.

Он выразил надежду, что ученики, которые побывают в технопарке, свяжут свою судьбу с тем, чтобы каждый день обслуживать москвичей, горожан, жителей страны, доставляя их на работу и домой, а также к месту отдыха.

"Очень благородная, очень нужная и важная профессия", – добавил Собянин.

Мэр напомнил, что в столице создано уже 18 детских технопарков. Как правило, их создают в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями. В целом за несколько лет в этих технопарках прошли обучение около 350 тысяч человек. Как подчеркнул Собянин, многие из них получили навыки инженерной работы, поступили в федеральные вузы, в том числе и в Бауманку, и в МГУ, и в другие ведущие институты.

Он добавил, что навыки, которые получают дети и подростки в технопарках, помогут привить им интерес к науке и новейшим технологиям.

Ожидается, что слушателями нового технопарка "Московский транспорт" станут более 9,4 тыс. школьников ежегодно. Лучшие выпускники получат до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в МИИТ.

Технопарк "Московский транспорт" площадью более тысячи квадратных метров расположен в историческом здании на улице Образцова. Здесь реализуются следующие направления подготовки: GIS-технологии, BIM-технологии, создание интел­лек­туальных транспортных систем, VR- и AR-технологии, основы проектирования и 3D-дизайна, аддитивные технологии в проектировании и производстве.

Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. Виртуальная лаборатория "Использование микроконтроллеров" по предмету "Технология" представляет собой инструмент для создания виртуальных электрических схем с использованием модели микроконтроллерной платы Arduino Uno и других схемотехнических компонентов.

Она позволяет школьникам, увлекающимся робототехникой, изучить принципы программирования микроконтроллера, основы схемотехники, научиться моделировать и конструировать электронные устройства, а также проводить эксперименты не только на уроках, но и дома.