Сергунина: слушатель детского технопарка из Москвы стал призером WorldSkills Hi-Tech

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученик московского детского технопарка "На Зорге" Даниил Конахин занял второе место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Восьмиклассник в составе команды юниоров корпорации "Роскосмос" соревновался в компетенции "Сетевое и системное администрирование". По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, школьник продолжит обучаться в технопарке и готовиться к соревнованиям в более старшей возрастной группе.

"Там он приобретет опыт, который пригодится и во время учебы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути. А участие и победы в чемпионатах WorldSkills станут серьезным вкладом в собственное будущее, позволят привлечь внимание потенциальных работодателей", – отметила Сергунина.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что технопарк "На Зорге" был открыт четыре года назад. За все время его существования на мастер-классах и программах побывали около 5 тысяч школьников.

"Занятия с подростками проводят практикующие профильные специалисты, поэтому слушатели получают навыки, необходимые для решения актуальных задач в жизни, а не только теоретические знания. Высокий уровень обучения лучше всего доказывают победы учащихся в различных конкурсах и соревнованиях. Так, Даниил Конахин неоднократно принимал участие, становился призером и побеждал в чемпионатах WorldSkills", – подчеркнул Фурсин.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели первые итоги возобновленной акции взаимопомощи #МыВместе. Заместитель мэра Наталья Сергунина напомнила, что волонтеры оказывают помощь и выполняют заявки людей старшего возраста, многодетных семей и горожан с хроническими заболеваниями.

