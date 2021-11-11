Москвичи определят победителей туристической премии "Путеводная звезда – 2021" – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В "Активном гражданине" проходит голосование за лучшие туристические проекты, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Оно проходит в рамках городского конкурса "Путеводная звезда – 2021". Продлится оно до 3 декабря включительно.
Организаторы премии сформировали шорт-лист, который включает в себя от 5 до 10 кандидатов в каждой из 18 номинаций. Лауреатов выберут по итогам онлайн-голосования.
Среди новых номинаций – "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Москва в радиоэфире". Также появилась специальная номинация от туристического сервиса Russpass – "Стартап года".
Всего на конкурс поступило свыше 200 заявок. В номинации участвуют отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей выберут жители столицы.
По словам Сергуниной, голосование пройдет в несколько этапов. Первый стартовал 11 ноября. Уже можно проголосовать в пяти номинациях: "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московское гостеприимство: музеи", "Московские впечатления: для детей", "Московское гостеприимство: новая точка притяжения" и "Московские впечатления: экскурсии, развлечения".
12 ноября начнется голосование еще по пяти номинациям: "Лучшая гостиница "пять звезд", "Лучшая гостиница "четыре звезды", "Лучшая гостиница "три звезды", "Лучший хостел" и "Лучший бутик-отель".
С 15 ноября можно будет выбрать лучшие гастрономические заведения в четырех номинациях – "Лучший московский завтрак", "Лучший ресторан русской кухни", "Лучшая московская кондитерская" и Лучший московский гастромаркет".
На последнем этапе голосование начнется 16 ноября. В этот день свои работы представят в номинациях "Москва в медиа", "Москва в радиоэфире", "Стартап года" и "Московское гостеприимство: туроператор".
Лауреатов назовут в середине декабря. Им вручат диплом и статуэтку. Кроме того, специальные призы вручат лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма.
Премию "Путеводная звезда" столичные власти учредили в 1999 году. Ее создали с целью повысить туристическую привлекательность Москвы. За звание лучших каждый год борются отели, туристические компании, городские фестивали гастрономические и другие проекты.
Попробовать свои силы в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в Москве.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в первом полугодии 2021 года, с января по июль, Москву посетили 9,1 миллиона туристов. По его словам, туризм по-прежнему приносит значительные доходы в городской бюджет и дает работу тысячам жителей столицы.
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