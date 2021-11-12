Сергунина: в Москве возродили традицию вручения наград ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве учредили награду "Золотой знак ВДНХ" за достижения и существенный вклад в развитие выставки, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По ее словам, традиция поощрять мастеров своего дела и целые трудовые коллективы за успехи и передовые разработки существовала на ВДНХ с 1939-го до 1990-х годов.
"Получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Как уточняется, "Золотой знак ВДНХ" будет представлять собой медаль, на одной стороне которой изображен монумент "Рабочий и колхозница", а на другой – арка главного входа с логотипом выставки. Медаль будут вручать по решению наградного комитета.
Ранее Сергунина рассказала, что свыше 20 значимых находок и открытий сделали реставраторы на ВДНХ с 2014 года во время работ по возрождению ее исторического облика и комплексной научной реставрации ее памятников.
В частности, в апреле 2014 года во время работ в зале № 9 в павильоне № 1 "Центральный" специалисты обнаружили за фанерой горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!". Считалось, что его потеряли около 40 лет назад.
Его площадь составляет 90 квадратных метров. На нем изображено более 1,5 тысячи человек. На реставрацию ушел год.
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