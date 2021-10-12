Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 20 значимых находок и открытий сделали реставраторы на ВДНХ с 2014 года во время работ по возрождению ее исторического облика и комплексной научной реставрации ее памятников, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Возрождение ВДНХ – масштабная программа, основополагающее направление которой – реставрация архитектурных памятников. Правительство Москвы приступило к ней в 2014 году, как только выставку передали городу. За минувшие семь лет реставраторы сделали больше 20 важных находок и открытий. В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки", – рассказала Сергунина на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В частности, в апреле 2014 года во время работ в зале № 9 в павильоне № 1 "Центральный" специалисты обнаружили за фанерой горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!". Считалось, что его потеряли около 40 лет назад. Его площадь составляет 90 квадратных метров. На нем изображено более 1,5 тысячи человек. На реставрацию ушел год.
В сентябре того же года в павильоне № 1 "Центральный" увидели картину "Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года". Также в павильоне обнаружили фресковую живопись 1958 года со сценами уборки урожая.
В павильоне № 34 "Космос" весной 2017 года отреставрировали исторические подиумы, украшенные брекчией (плитами) с цокольной частью из гранита, а также элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, считавшиеся утраченными.
В основании купола павильона нашли 26 гербов, которые долгое время были закрыты полотнами. Среди них герб СССР, 15 гербов союзных республик и 10 отраслевых эмблем. Еще одним украшением "Космоса" стала восстановленная люстра-звезда, которая появилась там в 1954 году, когда павильон реконструировали к послевоенному открытию выставки. В качестве композиционного центра люстры использовали звезду весом около тонны, украшавшую одну из башен Кремля с 1935 по 1937 год. Уникальную конструкцию восстановили по историческим проектным чертежам.
В павильоне № 31 "Геология" обнаружили около 50 образцов минералов и руд, привезенных из союзных республик. Самой ценной находкой стала 80-сантиметровая друза горного хрусталя весом около 150 килограммов.
На колоннах в основном зале при расчистке штукатурного слоя заметили остатки рулонных обоев, за которыми специалисты нашли хорошо сохранившуюся живопись в технике фрески 1958 года с изображением сцен из жизни геологов.
Фрагменты живописи также нашли в павильоне № 5 "Физика". На стенах центрального зала сохранились изображения листьев клевера, лент и колосьев в технике гризайль, покрытые трафаретным рисунком.
В павильоне № 6 "Химия" при разборе кирпичной кладки фасада обнаружили два барельефа, украшавшие стену здания с 1954 по 1969 год. Подобные находки сделали во время реставрации павильона № 11 "Металлургия". Там скрылись барельефы 1954 года на тему земледелия Казахстана.
В павильоне № 62 "Охрана природы" найден герб СССР. В 2019 году во время подготовки к реставрации павильона № 30 "Микробиологическая промышленность" рестораторы увидели тонкий растительный орнамент под слоями краски.
В павильоне № 8 "Юные натуралисты" специалисты нашли вывеску, украшавшую главный вход в 1950-е годы. Ее считали утраченной. В итоге выяснилось, что она была закрыта более поздней вывеской.
В сентябре 2020 года при подготовке к реставрации павильона № 64 "Оптика" специалисты обнаружили за фальшстеной горельеф "Праздничный Ленинград". В апреле 2021 года три декоративные надписи, которые, как считалось, не сохранились до наших дней, обнаружили в павильоне № 2 "Народное образование".
Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2.
Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: