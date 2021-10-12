Наталья Сергунина рассказала о находках реставраторов на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 20 значимых находок и открытий сделали реставраторы на ВДНХ с 2014 года во время работ по возрождению ее исторического облика и комплексной научной реставрации ее памятников, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Возрождение ВДНХ – масштабная программа, основополагающее направление которой – реставрация архитектурных памятников. Правительство Москвы приступило к ней в 2014 году, как только выставку передали городу. За минувшие семь лет реставраторы сделали больше 20 важных находок и открытий. В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки", – рассказала Сергунина на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В частности, в апреле 2014 года во время работ в зале № 9 в павильоне № 1 "Центральный" специалисты обнаружили за фанерой горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!". Считалось, что его потеряли около 40 лет назад. Его площадь составляет 90 квадратных метров. На нем изображено более 1,5 тысячи человек. На реставрацию ушел год.

В сентябре того же года в павильоне № 1 "Центральный" увидели картину "Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года". Также в павильоне обнаружили фресковую живопись 1958 года со сценами уборки урожая.

В павильоне № 34 "Космос" весной 2017 года отреставрировали исторические подиумы, украшенные брекчией (плитами) с цокольной частью из гранита, а также элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, считавшиеся утраченными.

В основании купола павильона нашли 26 гербов, которые долгое время были закрыты полотнами. Среди них герб СССР, 15 гербов союзных республик и 10 отраслевых эмблем. Еще одним украшением "Космоса" стала восстановленная люстра-звезда, которая появилась там в 1954 году, когда павильон реконструировали к послевоенному открытию выставки. В качестве композиционного центра люстры использовали звезду весом около тонны, украшавшую одну из башен Кремля с 1935 по 1937 год. Уникальную конструкцию восстановили по историческим проектным чертежам.

В павильоне № 31 "Геология" обнаружили около 50 образцов минералов и руд, привезенных из союзных республик. Самой ценной находкой стала 80-сантиметровая друза горного хрусталя весом около 150 килограммов.

На колоннах в основном зале при расчистке штукатурного слоя заметили остатки рулонных обоев, за которыми специалисты нашли хорошо сохранившуюся живопись в технике фрески 1958 года с изображением сцен из жизни геологов.

Фрагменты живописи также нашли в павильоне № 5 "Физика". На стенах центрального зала сохранились изображения листьев клевера, лент и колосьев в технике гризайль, покрытые трафаретным рисунком.

В павильоне № 6 "Химия" при разборе кирпичной кладки фасада обнаружили два барельефа, украшавшие стену здания с 1954 по 1969 год. Подобные находки сделали во время реставрации павильона № 11 "Металлургия". Там скрылись барельефы 1954 года на тему земледелия Казахстана.

В павильоне № 62 "Охрана природы" найден герб СССР. В 2019 году во время подготовки к реставрации павильона № 30 "Микробиологическая промышленность" рестораторы увидели тонкий растительный орнамент под слоями краски.

В павильоне № 8 "Юные натуралисты" специалисты нашли вывеску, украшавшую главный вход в 1950-е годы. Ее считали утраченной. В итоге выяснилось, что она была закрыта более поздней вывеской.

В сентябре 2020 года при подготовке к реставрации павильона № 64 "Оптика" специалисты обнаружили за фальшстеной горельеф "Праздничный Ленинград". В апреле 2021 года три декоративные надписи, которые, как считалось, не сохранились до наших дней, обнаружили в павильоне № 2 "Народное образование".

Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2.

Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.