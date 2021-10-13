Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 1 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 2017 года павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 1 миллиона человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент градостроительной политики Москвы.
"С момента открытия павильона "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ его гостями стали 1 миллион 22 тысячи 146 человек, часть из которых приходили полюбоваться миниатюрной Москвой и увидеть незабываемые светотехнические шоу в составе экскурсионных групп и официальных делегаций", – говорится в сообщении.
Кроме того, за четыре года работы специалисты провели семь тысяч экскурсий, две тысячи из которых были организованы для школьников и студентов.
Глава департамента Сергей Левкин отметил, что экскурсии проходят в интерактивном формате, сопровождаются световыми и звуковыми эффектами. Посетители могут узнать интересные факты о макете, а также историю Москвы, градостроительных особенностях города, этапах развития и планах на будущее.
По словам Левкина, до пандемии в среднем в течение месяца проводилось 50–60 экскурсий, сейчас их число не превышает 30.
Ранее в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ прошла Всемирная неделя космоса. Программа была приурочена к годовщине запуска Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли.
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