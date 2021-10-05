На ВДНХ началась подготовка к строительству катка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На ВДНХ началась подготовка к монтажу катка. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

"На Главной выставке страны начались работы по строительству катка. Он займет свое традиционное место на Центральной аллее, от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", окружив ледовыми дорожками знаменитые фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", – говорится в сообщении.

Площадь искусственного ледового покрытия составит 20 500 квадратных метров.

Отмечается, что в настоящее время часть Центральной аллеи временно недоступна для посещения.

Ранее сообщалось, что в Бутырском районе столицы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс на территории колледжа по подготовке социальных работников.

В трехэтажном здании разместят бассейн с раздевалками, универсальный игровой зал, тренажерный зал, кабинет для массажа и зимний сад.