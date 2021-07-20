ФОК с бассейном и зимним садом построят в Бутырском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Бутырском районе столицы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс на территории колледжа по подготовке социальных работников, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, ФОК появится по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 63.

В трехэтажном здании разместят бассейн с раздевалками, универсальный игровой зал, тренажерный зал, кабинет для массажа и зимний сад.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что график проверок строительства объекта составят после подачи застройщиком извещения о начале работ.

"К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований", – приводятся в материале слова Войстратенко.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. В нем обустроят крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.