Собянин утвердил проект развития промзон в Зюзине и Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии промзон в Зюзине и Печатниках. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Бывшая промзона Зюзино расположена на юго-западе Москвы в одноименном районе. Реорганизуемая территория имеет площадь 6,76 гектара и расположена между улицами Одесской и Керченской. В настоящее время там находятся гаражи, склады и автосервисы.

"В ходе реорганизации промзоны планируется построить сбалансированный жилой квартал – около 140 000 квадратных метров жилья, которое будет предназначено для переселения жителей по программе реновации. Также будут возведены общественно-деловые объекты общей площадью не менее 3 000 квадратных метров и создано свыше 1 600 рабочих мест", – говорится в сообщении пресс-службы.

Предполагаемый объем инвестиций – 13 миллиардов рублей. Реализовать проект планируют за семь лет.

Реорганизуемая территория бывшей промзоны Южный порт площадью 19,59 гектара расположена в районе Печатники – между улицей Коломникова, Шоссейным проездом и Проектируемым проездом № 3723. В настоящее время в промзоне находятся низкоэффективные бизнес-центры.

"После реорганизации промзоны Южный порт часть ее территории сохранит промышленную функцию – здесь возведут современные производственные объекты площадью не менее 185 000 квадратных метров. Также будут построены деловые и торговые центры, офисы, магазины, кафе и другие объекты общей площадью не менее 100 000 квадратных метров и создано свыше 6 500 рабочих мест", – отметили в пресс-службе.

Проект планируют реализовать за 12 лет, а предполагаемый объем инвестиций составит 27 миллиардов рублей.

Проекты развития бывший промышленных территорий объединяет программа "Индустриальные кварталы". В общей сложности в нее включено около 2 000 гектаров. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы составляет свыше 7 триллионов рублей.

К настоящему времени подписаны договоры о развитии промзон Кунцево, Октябрьское поле, Коровино и Алтуфьевское шоссе.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят детский сад с необычным фонарем. Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.