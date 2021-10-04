На месте бывшей промзоны в Печатниках создадут более 6,5 тыс рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два участка промзоны Курьяново на юго-востоке Москвы реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Благодаря этому в столичном районе Печатники создадут более 6,5 тысячи рабочих мест, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В реорганизацию двух заброшенных территорий инвесторы вложат более 23,5 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города превысит 2,2 миллиарда рублей в год", – отметил заммэра Владимир Ефимов.

Общая площадь промышленной зоны Курьяново составляет порядка 15 гектаров. Реализация проекта "Индустриальные кварталы" позволит создать на этой территории современные промышленные объекты, магазины, места для отдыха и развлечений.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров уточнил, что инвесторы построят около 280 тысяч квадратных метров недвижимости.

"На первом участке современные производства разместятся на площади 100 тысяч квадратных метров, столько же займут магазины, банки, кафе и другие объекты общественного назначения. На втором участке появятся только промышленные здания, их площадь составит почти 80 тысяч квадратных метров", – пояснил Прохоров.

Ранее Ефимов рассказал, что ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест.

Программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.

Проект позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций при этом составит более 7 триллионов рублей.

