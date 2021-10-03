На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" построят детский сад с необычным фонарем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современный детский сад с кубическим фонарем, рассчитанный на 300 детей, построят на территории бывшей промзоны "ЗИЛ", рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Одной из особенностей трехэтажного детского сада станет фонарь, который представляет собой небольшой каркас в форме куба, облицованный непрозрачным молочным стеклом. Планируется, что за счет скрытой подсветки фонарь будет светиться в темное время суток. Строительство садика в уже началось, после ввода в эксплуатацию его передадут городу", – заявил Кузнецов.

Отмечается, что детский сад расположится по адресу: Автозаводская улица, владение 23. Его главный фасад, который будет увенчивать фонарь, будет обращен к улице Родченко. Здание облицуют бордовым и беленым клинкерным кирпичом.

"Планировка предусматривает наличие полноценного блока для приготовления и приема пищи, помещений для медицинского персонала, физкультурного зала, кабинетов логопеда и психолога, а также зала для музыкальных занятий", – говорится в сообщении.

Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.

Ранее Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест, а в настоящее время в нее зачислено 500 учеников. Как отметил мэр, здание оснащено всем необходимым: спортивными и актовым залами, современными лабораториями, медиаклассами.