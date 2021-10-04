Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 4 по 10 октября в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пройдет Всемирная неделя космоса. Программа приурочена к годовщине запуска Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

5 октября в 11:00 и 14:00 в центре "Космонавтика и авиация" организуют квест для детей. Участники узнают, какими качествами должен обладать космонавт, как устроена ракета. Кроме того, детям предложат создать скафандр и пройти физическую подготовку. В квесте "Школа юных космонавтов" могут принять участие дети от 7 до 10 лет. Для участия необходима предварительная регистрация.

5 октября в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдет экскурсия "Спутники. Земля из космоса". Участники смогут увидеть траектории движения спутников и послушать лекцию о собственном спутнике выставки "ВДНХ-80". Записаться на экскурсию можно здесь.

7 октября в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдет экскурсия "До Луны и обратно". В этот день в 1959 году были получены первые снимки обратной стороны Луны. Съемкой занималась советская станция "Луна-3". Посетители смогут увидеть полноразмерный макет станции и модель лунохода. На экскурсию также необходима регистрация.

9 октября в 16:00 состоится лекция "Космос как место для жизни". Участникам расскажут о колонизации космоса: является ли это лишь фантастикой, какие трудности ждут жителей и существует ли жизнь на Марсе. Желающим необходимо пройти предварительную регистрацию.

10 октября в 16:00 пройдет лекция "Космическая программа "Восток": история первых полетов в космос". Слушателям расскажут о первых космонавтах и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться. Записаться на лекцию можно на сайте.

Все мероприятия будут бесплатными. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка "Билетик, пожалуйста!". Посетители смогут проследить эволюцию билетной системы столичного метрополитена.