Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С 4 по 10 октября в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пройдет Всемирная неделя космоса. Программа приурочена к годовщине запуска Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
5 октября в 11:00 и 14:00 в центре "Космонавтика и авиация" организуют квест для детей. Участники узнают, какими качествами должен обладать космонавт, как устроена ракета. Кроме того, детям предложат создать скафандр и пройти физическую подготовку. В квесте "Школа юных космонавтов" могут принять участие дети от 7 до 10 лет. Для участия необходима предварительная регистрация.
5 октября в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдет экскурсия "Спутники. Земля из космоса". Участники смогут увидеть траектории движения спутников и послушать лекцию о собственном спутнике выставки "ВДНХ-80". Записаться на экскурсию можно здесь.
7 октября в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдет экскурсия "До Луны и обратно". В этот день в 1959 году были получены первые снимки обратной стороны Луны. Съемкой занималась советская станция "Луна-3". Посетители смогут увидеть полноразмерный макет станции и модель лунохода. На экскурсию также необходима регистрация.
9 октября в 16:00 состоится лекция "Космос как место для жизни". Участникам расскажут о колонизации космоса: является ли это лишь фантастикой, какие трудности ждут жителей и существует ли жизнь на Марсе. Желающим необходимо пройти предварительную регистрацию.
10 октября в 16:00 пройдет лекция "Космическая программа "Восток": история первых полетов в космос". Слушателям расскажут о первых космонавтах и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться. Записаться на лекцию можно на сайте.
Все мероприятия будут бесплатными. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка "Билетик, пожалуйста!". Посетители смогут проследить эволюцию билетной системы столичного метрополитена.
В Музее Победы открылась выставка с документами и вещами времен ленд-лиза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: