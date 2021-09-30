Выставка "Билетик, пожалуйста!" открылась в столице

Фото: transport.mos.ru
Выставка "Билетик, пожалуйста!" открылась в выставочном пространстве Северного речного вокзала в столице. Об этом сообщает пресс-служба Музея транспорта.
Посетители экспозиции смогут проследить эволюцию билетной системы столичного метрополитена, которая на сегодняшний день признана лучшей в мире.
"Помимо подробного экскурса в историю билетной системы, это презентация редких артефактов, хранящихся в личных архивах их владельцев", – говорится в сообщении.
По словам директора музея транспорта Оксаны Бондаренко, метро является не только хранителем тайн, источником вдохновения для режиссеров и писателей, но и отражением истории Москвы и всей России.
"Каждая его деталь эволюционировала и менялась, отражая происходящие события. От вагона и до билетика", – отметила она.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с момента реконструкции Северного речного вокзала его посетили более 1,5 миллиона человек. Мэр отметил, что реконструированный Северный речной вокзал и парк рядом с ним пользуются большой популярностью среди москвичей. В парке регулярно проводятся выставки, концерты и мастер-классы.
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