В Москве пройдет фестиваль кино и визуальных искусств "Мир сквозь тишину"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Второй международный фестиваль кино и визуальных искусств "Мир сквозь тишину" пройдет с 1 по 3 октября в Москве. Он направлен на поддержку людей с нарушениями слуха, передает РИА Новости.

"Самая важная задача фестиваля – это заинтересовать и активизировать самих неслышащих воспроизведением и продвижением оригинального материала о самих себе, показать широкой публике жизнь неслышащих людей в самых разных ипостасях, сделать неизвестное обычным", – заявил учредитель, президент и художественный руководитель фестиваля Александр Гениевский.

Победителей конкурса определят в 11 конкурсных номинациях.

На открытии фестиваля "Мир сквозь тишину" покажут фильм "Звук металла" о музыканте, который ищет смысл жизни после того, как перестал слышать. Данная картина была номинирована на две премии "Оскар". Всего продемонстрируют 20 фильмов.

Также в рамках фестиваля пройдет выставка работ неслышащих художников и фотографов "Отражение тишины".

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 4 октября сеть "Москино" покажет в кинотеатрах советские фильмы ко Дню пожилого человека в рамках "Синематеки". Показы состоятся с пленки из архивов.