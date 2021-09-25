Фильм Хомерики "Море волнуется раз" получил главный приз "Кинотавра"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Фильм режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз" получил главный приз 32-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр", сообщает РИА Новости.
"Для меня это очень важная награда, спасибо вам. Не всем он заходит, и я рад, что зашел вам", – сказал Хомерики, получая награду.
В фильме повествуется о Коле и Саше, прячущихся в лесном домике. Героев мучают ночные кошмары, бороться с которыми им помогает молодая супружеская пара, живущая по соседству.
Роли в картине "Море волнуется раз" сыграли Ольга Бодрова, получившая награду за лучшую женскую роль, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков.
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 18 по 25 сентября в формате делового форума.
Ранее комедийный фильм "Батя" производства Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 получил приз четвертого кинофестиваля Premio Felix в Италии.
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