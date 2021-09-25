Фильм "Батя" получил приз кинофестиваля Premio Felix в Италии

Фото: кадр из фильма "Батя"; режиссер Дмитрий Ефимович; производство Good Story Media, ТНТ и ТНТ4

Комедийный фильм "Батя" производства Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 получил приз четвертого кинофестиваля Premio Felix в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Фильм с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях был отмечен специальным дипломом жюри Premio Felix, который в четвертый раз проводился в миланском кинотеатре Cinema Anteo. Ежегодный фестиваль ориентирован на российское кино, а обязательное условие участия в конкурсной программе – наличие в картине светлого гуманистического начала", – говорится в сообщении.

Авторы картины отметили, что история Макса полюбилась миллионам россиян. Ребенком он быстро выучил, где лево, а где право за счет "крапивки" на руке от бати. Счету научился по датам памятников на кладбище, а сквернословить перестал после того, как отец вымыл ему рот с мылом.

"Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и повзрослевший Макс, который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его батя был именно таким", – поясняется в сообщении.

Роль главного героя Макса досталась Стасу Старовойтову, а его батю сыграл Владимир Вдовиченков. Полнометражная картина собрала больше 500 миллионов рублей кассовых сборов в прокате и вышла в топ самых успешных картин 2021 года на цифровых платформах.

Ранее сообщалось, что фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" выйдет в прокат 15 апреля 2022 года. До этого планировалось выпустить третью часть спин-оффа "Гарри Поттера" 15 июля.

