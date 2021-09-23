"Москино" покажет советские фильмы ко Дню пожилого человека 1-4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Москино" покажет в кинотеатрах советские фильмы ко Дню пожилого человека с 1 по 4 октября в рамках "Синематеки", сообщила пресс-служба учреждения.

"Вы сможете увидеть мелодраму "Старомодная комедия", тонкую элегию с блестящим актерским ансамблем "Из жизни отдыхающих", ностальгический мюзикл "Зимний вечер в Гаграх" и драму "Тема" об одиночестве и потере таланта. Вход свободный, по предварительной регистрации", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фильмы будут показаны с пленки из архива "Москино".

Ранее сообщалось, что в Москве впервые пройдет международный фестиваль архивных фильмов. Посетить мероприятие можно будет с 26 октября по 9 ноября.

В программу фестиваля вошли картины "Молох" (1999) Александра Сокурова, "Вокальные параллели" (2005) Рустама Хамдамова, "Долгая и счастливая жизнь" (1967) Геннадия Шпаликова и другие работы отечественных и зарубежных режиссеров.

