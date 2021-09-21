Фестиваль Geek Picnic состоится в Москве 2 октября

18:40
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic состоится 2 октября на "Винзаводе". В этом году он будет посвящен вопросам образования.
В программе фестиваля представят обучающие активности и программы развития для всех возрастов. Детей до 3 лет ждут уроки игрового развития, новейшие аттракционы дополненной игровой и обучающей реальности и возможность самому собрать робота.
Для взрослых гостей мероприятия будут открыты зоны стартапов, где разработчики представят своими самые интересные высокотехнологичные наработки. К примеру, среди них есть первое в России летающее такси Hoover Surf.
Также в программе фестиваля – всевозможные лектории, конкурсы косплееров, аллея художников-комиксистов и другие развлечения для разных возрастов. Попасть на фестиваль можно бесплатно с 11:00 до 21:00, для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться. Зрителям будет доступна трансляция фестиваля в сообществе Geek Picnic в соцсети "ВКонтакте". Возрастной маркер мероприятия 0+.
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