Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

18:40

Фестиваль Geek Picnic состоится в Москве 2 октября

технологии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic состоится 2 октября на "Винзаводе". В этом году он будет посвящен вопросам образования.

В программе фестиваля представят обучающие активности и программы развития для всех возрастов. Детей до 3 лет ждут уроки игрового развития, новейшие аттракционы дополненной игровой и обучающей реальности и возможность самому собрать робота.

Для взрослых гостей мероприятия будут открыты зоны стартапов, где разработчики представят своими самые интересные высокотехнологичные наработки. К примеру, среди них есть первое в России летающее такси Hoover Surf.

Также в программе фестиваля – всевозможные лектории, конкурсы косплееров, аллея художников-комиксистов и другие развлечения для разных возрастов. Попасть на фестиваль можно бесплатно с 11:00 до 21:00, для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться. Зрителям будет доступна трансляция фестиваля в сообществе Geek Picnic в соцсети "ВКонтакте". Возрастной маркер мероприятия 0+.

Камзин Никита

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать