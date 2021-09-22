Международный фестиваль архивных фильмов откроется в Москве 26 октября

Фото: gosfilmofond.ru

В Москве впервые пройдет международный фестиваль архивных фильмов. Посетить мероприятие можно будет с 26 октября по 9 ноября, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Киносмотр, ставший преемником прославленного на всю страну международного архивного фестиваля "Белые столбы", получил в этом году новую жизнь, что особенно важно в условиях плодотворного межкультурного диалога. В рамках насыщенной программы зрители фестиваля получат возможность познакомиться с шедеврами из коллекции Госфильмофонда России и других российских и иностранных киноархивов", – отметила Любимова.

Министр культуры выразила уверенность в том, что историко-культурный феномен будет высоко отмечен зрителями и в будущем станет событием мирового масштаба.

Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр Госфильмофонда "Иллюзион", где зрители увидят культовые отечественные и зарубежные фильмы, архивные находки, в том числе отреставрированные и восстановленные картины и ленты, которые до недавнего времени считались утраченными.

В программу фестиваля вошли картины "Молох" (1999) Александра Сокурова, "Вокальные параллели" (2005) Рустама Хамдамова, "Долгая и счастливая жизнь" (1967) Геннадия Шпаликова и другие работы отечественных и зарубежных режиссеров.

Большую часть фильмов покажут с пленки. Сеансы будут сопровождать лекции и дискуссии с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов.

"Я счастлив, что архивное кино все чаще и чаще покидает стены фондохранилищ, что ведущие синематеки, архивы и дистрибьютеры занимаются реставрацией легендарных фильмов, находят, восстанавливают, казалось бы, утраченные ленты и возвращают их зрителю. Я надеюсь, что со временем эта архивная лихорадка будет охватывать всю Москву, всю страну. И не только раз в год", – подчеркнул президент фестиваля, ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic состоится 2 октября на "Винзаводе". В этом году он будет посвящен вопросам образования.

