Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю дикой природы "Золотая черепаха"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

23 сентября специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по XV Международному фестивалю дикой природы "Золотая черепаха" в Новой Третьяковке. В качестве гида выступит научный журналист, телеведущая Евгения Тимонова. Она расскажет о концепции фестиваля, познакомит с творчеством известных фотографов и расскажет о самых интересных кадрах.

Для посетителей фестиваль откроется 25 сентября и продлится до 30 октября. Гостей ждут встречи с фотографами со всего мира, мастер-классы и лекции.

Смотрите прямую трансляцию 23 сентября в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.