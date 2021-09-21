Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве 25 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в Москве 25 сентября в онлайн-формате, сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"Фестиваль пройдет в пятый раз. Как всегда для самых разных возрастов подготовлены мастер-классы, лекции, интеллектуальные состязания. Для ребят младшего возраста подготовлены мультики", – рассказал он.

Также организаторы фестиваля подготовили специальную программу для людей старшего возраста. Это обеспечивает живой интерес к теме мероприятия, несмотря на санитарные ограничения. Молотков уточнил, что к фестивалю в 2021 году присоединились 130 тысяч человек.



"В этом году у нас отдельный тренд – финансовая грамотность для воспитанников детских домов. Также есть отдельная программа для людей с ограничениями по здоровью", – отметил он.

Кроме того, порядка 300 резидентов бизнес-клуба "Атланты" 24 сентября проведут в школах уроки по предпринимательству, в них примут участие 15 тысяч московских школьников.

Ранее сообщалось, что выставка "Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны", посвященная 80-летию Битвы за Москву, откроется в столице 22 сентября.

