В "Аптекарском огороде" пройдет фестиваль здоровья "Если у вас есть сердце"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 25 сентября с 12:00 до 17:00 пройдет фестиваль здоровья "Если у вас есть сердце".

Мероприятие призвано привлечь внимание москвичей к профилактике и своевременной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смертности в России. По данным Росстата, в 2019 году различные патологии сердца и кровеносной системы стали причиной летального исхода в 49,27% случаев.

На фестивале для посетителей будут организованы бесплатные программы скрининга и персональные беседы с врачами-кардиологами о поддержании здоровья сердца и сосудов. Желающие смогут измерить свой сосудистый возраст, получить анализ индекса массы тела и состава тела, а также измерить артериальное давление.

Среди тропических растений пройдут лекции известного врача-кардиолога по темам диагностики, профилактики и приверженности лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

В этот же день, 25 сентября, гостей ждет открытие "Сада ароматов", где собрана коллекция растений с душистыми цветками и листвой. Посетители смогут наслаждаться запахами роз, пионов, флоксов, лилий, тубероз, лаванды, эвкалипта.