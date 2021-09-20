Посвященная 80-летию Битвы за Москву выставка откроется в столице 22 сентября

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Выставка "Кремлевские курсанты в годы Великой Отечественной войны", посвященная 80-летию Битвы за Москву, откроется в столице 22 сентября. Об этом сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей.

"Экспозиция посвящена 80-летию Битвы за Москву и вкладу кремлевских курсантов в общую победу над фашистской Германией. Открытие выставки состоится 22 сентября 2021 года в 16:00 в Московском доме национальностей (улица Новая Басманная, дом 4, строение 1)", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что посетить выставку можно будет до 11 октября.

Ранее сообщалось, что в историческом парке "Россия – моя история" в павильоне № 57 прошел образовательный фестиваль "Александр Невский". Он был посвящен 800-летней годовщине со дня рождения великого князя.

