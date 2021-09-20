Фестиваль-школа "Территория" пройдет в Москве в формате COVID-free

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С 1 по 17 октября в Москве пройдет XVI Международный фестиваль – школа современного искусства "Территория". Большая часть запланированных мероприятий состоится в COVID-free-формате, сообщил заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский.

"Большинство вечерних мероприятий фестиваля пройдут в формате COVID-free. То есть будет стопроцентная рассадка в зале, но в соответствии с требованиями надо иметь сертификат вакцинации, результат ПЦР-теста или QR-код для переболевших", – рассказал он.

В свою очередь, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил важность фестиваля в нынешних условиях, заявив, что пандемия коронавируса стала для мировой культуры шоковой терапией, которая ударила не только по создателям, но и по аудитории.

"У многих возникло ощущение, что творческий процесс останавливается. Именно такие фестивали призваны показать, что это не так", – подчеркнул Кибовский.

В этом году фестиваль вернется к зрителям с новой дирекцией. В ее состав вошли:

театральный режиссер Тимофей Кулябин;

театральный режиссер Дмитрий Волкострелов;

актриса Юлия Пересильд;

хореограф Анна Абалихина;

заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Московского музея современного искусства (ММOМА) Алексей Новоселов;

музыкальный критик Дмитрий Ренанский;

заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский.

Должанский сообщил, что темой будущего фестиваля станет "Человек и мир": в программу войдут драматические постановки, современный танец, академическая музыка и выставочные проекты.

В этом году вернется и международная программа. Зрителей ждут российские премьеры спектаклей Яна Фабра, театральной компании Peeping Tom, Натальи Менендес, Саввы Савельева и Ингеборги Дапкунайте, Андрея Стадникова, Алексея Мартынова, Театра "Трикстер", а также постановки Дмитрия Волкострелова, Бориса Павловича, Петра Айду, Кирилла Люкевича, компании "Диалог Данс".

В период с 2 по 10 октября в рамках фестиваля состоится марафон перформансов от российских и израильских представителей различных жанров современного искусства "Rollo / Партитура Движения".

Должанский отметил, что важным аспектом фестиваля останется образовательная программа, которая вновь вернется к офлайн-формату. Для участия в ней были отобраны 50 слушателей со всей России, которых ждет интенсивная 11-дневная программа.

Ранее сообщалось, что в Новой Третьяковке с 25 сентября откроется Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха", направленный на изменение экологического сознания и поведения людей. Он продлится до 31 октября.