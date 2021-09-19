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Культура

19 сентября, 22:01

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Культурные центры Москвы проведут лекции о секретах линогравюр и образе Гоголя на картинах

Линогравюры и спектакль о войне: что покажут в культурных центрах столицы 20–26 сентября
досуг культура

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичам рассказали о серии бесплатных мероприятий в библиотеках и культурных центрах столицы в период с 20 по 26 сентября.

Гостям учреждений расскажут, что такое свободная роспись и линогравюра, как связаны художник Александр Иванов и писатель Николай Гоголь, а также о том, как создавать музыкальные хиты.

На сцене культурного центра "Авангард" покажут спектакль "И будет месяц май". Посетить его можно будет 20 сентября в 19:00. Постановка основана на письмах ветеранов Великой Отечественной войны.

Посетители Дома Гоголя смогут узнать о дружбе известного русского писателя с художником Александром Ивановым. Лекция начнется в 19:00 во вторник, 21 сентября.

Еще одним интересным событием станет тематический вечер в честь 80-летия со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Гостям столичной библиотеки № 72 расскажут о жизни писателя, проведут литературный разбор повести "Заповедник". Кроме того, состоится обсуждение фильма "Довлатов" Алексея Германа – младшего. Мероприятие начнется в 16:00 22 сентября.

С подробным расписанием культурных мероприятий можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее лекторий Музеев Московского Кремля объявил о старте нового сезона, участие в котором примут научные сотрудники учреждений, кураторы выставок и специалисты по истории и искусству. Программа подразумевает несколько отдельных циклов, в том числе предназначенных для детей.

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