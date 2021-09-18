Новый лекционный сезон открывается в Музеях Московского Кремля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лекторий Музеев Московского Кремля объявил о старте нового сезона, участие в котором примут научные сотрудники учреждений, кураторы выставок и специалисты по истории и искусству. Об этом сообщает ТАСС.
"Взрослых и детей ждут лекции, посвященные истории России, Кремлю в XX веке, парадным церемониям и повседневной жизни, развлечениям царского и императорского двора, русской архитектуре, живописи кремлевских соборов, покровителям искусства Европы и Америки и многому другому", – рассказали в пресс-службе.
В рамках нового сезона лекций предусмотрены и отдельные циклы. Так, два из них посвятят 800-летию со дня рождения Александра Невского и 300-летию со времени утверждения Российской империи.
Новинкой сезона станет курс лекций, посвященный искусству интерьера в Европе и России в XIX – начале XX века. Еще одна программа познакомит слушателей с ролью заказчика в истории искусства Европы и Америки от Возрождения до XX века.
Отдельные лекционные циклы предусмотрены для детей в возрасте от 9 до 14 лет. Они сформированы таким образом, чтобы можно было слушать их один за другим и расширять тем самым запас знаний.
В числе музеев Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" – Оружейная палата, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы и другие учреждения.
Цифровой сервис Russpass ранее представил новый маршрут для туристов, получивший название "Вокруг и около Кремля". Участников проведут по исторической части столицы мимо восьми важных достопримечательностей.
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