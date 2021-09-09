Москвичей пригласили на бесплатные туры по городу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский дом национальностей (МДН) с 18 сентября по 13 ноября проведет по Москве 24 бесплатные автобусные экскурсии. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"На экскурсиях можно узнать, где жили и работали представители разных народов и какой вклад они внесли в развитие Москвы, ее культуры и архитектурного облика. Также гиды расскажут, какие тайны и легенды хранят улицы, дома и памятники города", – рассказали в пресс-службе МДН.
Первая экскурсия состоится 18 сентября в 10:00. Она будет посвящена музею-заповеднику "Царицыно", однако по дороге группа сделает несколько остановок, в частности в Петровском путевом дворце. 16 октября пройдет вечерний тур, который начнется в 17:00 у здания МДН. Автобус проедет вокруг Кремля, по Бульварному и Садовому кольцу, центральным проспектам города, а экскурсовод расскажет об участии иностранцев в строительстве старой Москвы.
Участникам тура 4 ноября расскажут об истории создания сталинских высоток. Они узнают, куда делось восьмое здание и почему в высотке на Воробьевых горах должна была располагаться гостиница. А заключительная экскурсия запланирована на 15:00 13 ноября. Она будет посвящена знаменитым женщинам, жившим в Москве в разные эпохи. Экскурсанты увидят дома, где жили актрисы Любовь Орлова и Фаина Раневская, останавливалась танцовщица Айседора Дункан.
Всего запланировано 24 экскурсии продолжительностью четыре часа. Каждый тур рассчитан на 54 человека. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте Московского дома национальностей, там же можно узнать подробное расписание.
Ранее стало известно, что 11 и 12 сентября в Москве не будет традиционного празднования дня города с концертами и различными шоу. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города, которые организуют библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры.
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