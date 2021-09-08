Участникам программы "Пушкинская карта" рассказали, что посмотреть в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице участников программы "Пушкинская карта" ждет свыше 1,5 тысячи мероприятий. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"К программе "Пушкинская карта" присоединилось уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Желающих очень много. Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает 1,5 тысячи. Почти 700 из них – театральные постановки", – отметила заммэра.

Участникам программы в столице предлагают сходить на спектакль в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, тематическую экскурсию в Музей М. А. Булгакова и на балет в концертном зале "Москонцерт Холл", где покажут "Лебединое озеро" 24 сентября и 29 октября в 19:00.

Среди постановок в театре имени А. С. Пушкина – спектакль "Влюбленный Шекспир". Его можно посмотреть 19 сентября и 15 октября в 19:00.

Также гостей ждут и в Московском театре Олега Табакова (Малая Сухаревская площадь, дом 5) на постановку "И никого не стало" по пьесе Агаты Кристи, написанной ей по мотивам собственного романа "Десять негритят". Увидеть его можно будет 22 и 23 сентября в 19:00.

Кроме театральных постановок, участники "Пушкинской карты" могут посетить более 130 выставок, 340 концертов и 60 экскурсий. Среди них – выставка "История московского шоколада" в музее-усадьбе "Люблино", лекция "Импрессионизм. Великий Моне. Путеводитель по искусству" в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева и многие другие культурные мероприятия.

Программа стартовала с 1 сентября. За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь нынешнего и следующего годов.

Впервые о создании программы в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Позже председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей.

В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Культура". Пластиковую карту с октября можно заказать и получить в отделениях "Почты Банка".

