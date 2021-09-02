Россиянам рассказали, как оформить "Пушкинскую карту"

Более 15 тысяч человек уже оформили "Пушкинскую карту". По ней школьники и студенты могут сходить в музей или театр. Для этих целей на карте будут лежать 3 тысячи рублей. В следующем году обещают 5 тысяч рублей. Карта предназначена для молодых людей от 14 до 22 лет.

В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Культура". Пластиковую карту с октября можно заказать и получить в отделениях "Почты Банка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.