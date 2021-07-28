"Вот это любовь!": Светлана Немоляева и Александр Лазарев

Когда Светлана Немоляева шла по цветущей и весенней Москве показываться в театр Маяковского, она даже не могла предположить, что в этот день не только поступит в труппу, но и встретит мужчину, который навсегда войдет в ее жизнь.

Так сложилось, что в этот же самый день в тот же театр пришел выпускник школы-студии МХАТ Александр Лазарев. В театр приняли обоих. Светлана и Александр стали видеться едва ли не каждый день.

Лазарев сразу признался девушке – он влюбился в нее с первого взгляда. Об этом – в программе "Вот это любовь!".