Театр на Бронной планирует вводить QR-коды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Московский театр на Малой Бронной планирует вводить QR-коды. Об этом сообщил его художественный руководитель Константин Богомолов. По его мнению, это правильные меры.

Ранее принимать посетителей с QR-кодами начнет Музей космонавтики, а также музеи-заповедники "Коломенское", "Царицыно" и "Кусково".

При этом с 28 июня подобный формат допуска реализован во всех заведениях столичного общепита. Ресторанам и кафе разрешено принимать привившихся либо переболевших COVID-19 в последние полгода.