"Звезды советского экрана": Готлиб Ронинсон

"Он – любимец молодых актеров и всех мальчишек со двора. И те, и другие называют его "дядя Гоша". Это строчки из статьи февральского номера журнала "Советский экран" за 1973 год о мастере гротеска, гении эпизода Готлибе Ронинсоне.
Актера с нелепой внешностью, грустными глазами и невероятным обаянием, кажется, знает каждый в Советском Союзе. Уже вышли на экраны "Берегись автомобиля", "Зигзаг удачи", "Бег", "12 стульев", "Старики-разбойники", "Большая перемена". И пусть роли Ронинсона совсем крохотные, этих минут в кадре было достаточно, чтоб зрители начинали хохотать.
Из-за чего Готлиб Ронинсон категорически отказывался играть в кино и почему это так развеселило Рязанова? И по какой причине Ронинсону так не везло в личной жизни? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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