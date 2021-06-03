"Звезды советского экрана": Готлиб Ронинсон

"Он – любимец молодых актеров и всех мальчишек со двора. И те, и другие называют его "дядя Гоша". Это строчки из статьи февральского номера журнала "Советский экран" за 1973 год о мастере гротеска, гении эпизода Готлибе Ронинсоне.

Актера с нелепой внешностью, грустными глазами и невероятным обаянием, кажется, знает каждый в Советском Союзе. Уже вышли на экраны "Берегись автомобиля", "Зигзаг удачи", "Бег", "12 стульев", "Старики-разбойники", "Большая перемена". И пусть роли Ронинсона совсем крохотные, этих минут в кадре было достаточно, чтоб зрители начинали хохотать.

Из-за чего Готлиб Ронинсон категорически отказывался играть в кино и почему это так развеселило Рязанова? И по какой причине Ронинсону так не везло в личной жизни? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".