Иосиф Пригожин рассказал, что думает о новом проекте Шнура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Москвой 24 заявил, что не заинтересован новым проектом Сергея Шнурова – группой "Зоя". Однако не исключил, что она может выстрелить.

Ранее бывший лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в Instagram представил поклонникам новый проект – группу "Зоя", а вместе с тем и ее первый альбом "Это жизнь". В дебютный сборник вошли 14 композиций, исполненные в узнаваемой манере группы "Ленинград". Но вместо Шнурова песни о жизни теперь поет вокалистка с густыми кудрями.

По словам Пригожина, ему такой проект не пришелся по душе.





Иосиф Пригожин музыкальный продюсер Никак не оцениваю, просто неинтересен. Я его и раньше-то не слушал, даже когда у нас были с ним нормальные отношения, а сейчас у меня тем более нет никакого желания.

При этом продюсер добавил, что уже успел ознакомиться с некоторыми композициями. "Мне прислали видео. Разве это нормально? Я не знаю", – сказал он.

Пригожин также рассказал, что в плеере у него играет другая музыка. "У меня другие вкусы и предпочтения, я всегда слушал другую музыку. Я слушаю Стинга, Майкла Джексона – то, что у меня в плеере. Я не слушаю китч, "хи-хи, ха-ха", – подчеркнул он.





Иосиф Пригожин музыкальный продюсер Каждому человеку нужна подпитка, вот меня это (музыка Шнурова. – Прим. ред.) не вставляет. Зачем мне тратить свое время на то, что мне неинтересно?

Тем не менее продюсер предположил, что новый проект Шнурова может выстрелить, как и другие нестандартные музыкальные проекты в России. "Может быть все что угодно, я не исключаю. У нас в стране может быть все", – сказал Пригожин.



По словам продюсера, искусство требует больших усилий и осознанности, однако в нашей стране все нестандартное подпадает под формат необычного и может иметь шансы на успех.

Ранее гитару с автографом Сергея Шнурова выставили на продажу. Владелец оценивает стоимость инструмента с подписью музыканта в миллион рублей.