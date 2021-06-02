Иосиф Пригожин рассказал, что думает о новом проекте Шнура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Москвой 24 заявил, что не заинтересован новым проектом Сергея Шнурова – группой "Зоя". Однако не исключил, что она может выстрелить.
Ранее бывший лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своей странице в Instagram представил поклонникам новый проект – группу "Зоя", а вместе с тем и ее первый альбом "Это жизнь". В дебютный сборник вошли 14 композиций, исполненные в узнаваемой манере группы "Ленинград". Но вместо Шнурова песни о жизни теперь поет вокалистка с густыми кудрями.
По словам Пригожина, ему такой проект не пришелся по душе.
При этом продюсер добавил, что уже успел ознакомиться с некоторыми композициями. "Мне прислали видео. Разве это нормально? Я не знаю", – сказал он.
Пригожин также рассказал, что в плеере у него играет другая музыка. "У меня другие вкусы и предпочтения, я всегда слушал другую музыку. Я слушаю Стинга, Майкла Джексона – то, что у меня в плеере. Я не слушаю китч, "хи-хи, ха-ха", – подчеркнул он.
Тем не менее продюсер предположил, что новый проект Шнурова может выстрелить, как и другие нестандартные музыкальные проекты в России. "Может быть все что угодно, я не исключаю. У нас в стране может быть все", – сказал Пригожин.
По словам продюсера, искусство требует больших усилий и осознанности, однако в нашей стране все нестандартное подпадает под формат необычного и может иметь шансы на успех.
Ранее гитару с автографом Сергея Шнурова выставили на продажу. Владелец оценивает стоимость инструмента с подписью музыканта в миллион рублей.
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